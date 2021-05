Avant de rejoindre Stuttgart et l'Allemagne, Benjamin Pavard a fait ses débuts au LOSC et n'a jamais caché être un fervent supporter des Dogues. L'actuel défenseur du Bayern Munich a tenu à soutenir Lille pour la fin de saison et a publié une story sur son compte Instragram dans laquelle il encourage son club de coeur, avant le derby du Nord face à Lens.

Pavard veut voir le LOSC champion

"Tout d'abord, félicitations pour votre magnifique saison. Franchement, chapeau ! Maintenant, il reste trois matches, trois finales, trois victoires. Et un derby à remporter. Je compte sur vous. Donnez tout et ne lâchez rien. Je serai derrière ma télé à vous encourager", a affirmé le Champion du monde 2018.



Leader avec un point d'avance sur le PSG, Lille a son destin en mains pour décrocher son quatrième titre de Champion de France. Première étape de ce sprint final pour le titre ? Un déplacement à Lens pour le derby, avant de recevoir Saint-Etienne et de conclure la saison à Angers.