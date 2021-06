L1: Montpellier laisse partir Congré

Le défenseur central, âgé de 36 ans, s'oriente vers un départ qu'il n'avait pas anticipé. "J'ai été le premier surpris. Il y a une pointe de déception car je ne m'y attendais pas. Mais c'est le foot, il faut passer à autre chose", a-t-il témoigné dans le quotidien régional Midi-Libre. Congré a disputé neuf saisons pleines dans l'Hérault, qu'il a rejoint à l'été 2012, au lendemain de l'unique titre du club montpelliérain. Il évoluait auparavant à Toulouse, son club formateur.

Aux côtés du vétéran et capitaine brésilien Vitorino Hilton (43 ans), au contrat également non-renouvelé, il était l'un des titulaires incontournables de la défense et l'un des leaders de l'ancien entraîneur Michel Der Zakarian. En neuf saisons, il a disputé 325 matches toutes compétitions confondues à Montpellier. Signe de sa régularité, il a notamment joué tous les matches lors de l'ultime saison, bouclée à la 8e place et par une demi-finale de la Coupe de France. "Je ne sais pas encore ce que je vais faire mais (...) quand je reviens sur mon niveau physique de la saison dernière, je ne me vois pas raccrocher", a-t-il annoncé dans Midi-Libre.