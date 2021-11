L1 : Monaco-Lille, une affiche entre européens décevants pour reprendre

Après la trêve internationale marquée notamment par la qualification de l’équipe de France pour la Coupe du Monde 2022 ainsi que la faillite de l’Italie et du Portugal qui devront passer par les barrages en mars prochain pour espérer décrocher une place pour le Mondial au Qatar, la Ligue 1 est de retour vendredi soir. Près de deux semaines après la surprenante et large victoire de Rennes contre Lyon (4-1), Monaco reçoit Lille en ouverture de la 14eme journée (coup d’envoi à 21 heures).

𝗣𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝟭𝟬𝟬𝗲̀𝗺𝗲 𝗳𝗼𝗶𝘀, nos Rouge et Blanc défieront le Losc demain soir au sein de l'élite.





𝟣𝟦 𝗆𝖺𝗂 𝟤𝟢𝟣𝟩 👋🐯



— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 📼 Retour sur nos cinq succès les plus probants.𝟣𝟦 𝗆𝖺𝗂 𝟤𝟢𝟣𝟩 👋🐯 @FALCAO — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) November 18, 2021





Kovac : « On doit forcer nos adversaires à commettre des erreurs »



Une affiche entre européens qui n’opposera que le 11eme et le 12eme du classement de L1. Troisième la saison passée, Monaco demeure sur un revers (0-2 à Brest) et un nul à Reims (0-0). Pis, l’ASM n’a plus marqué depuis trois rencontres d’affilée (0-0 contre le PSV Eindhoven en Ligue Europa). Niko Kovac en est pleinement conscient et espère connaitre un certain déclic pour stopper la mauvaise série. « Je suis conscient qu'on n'a pas marqué lors des trois derniers matchs. Je connais cette statistique et je n'en suis pas content, a regretté le coach monégasque avant d’affronter les champions de France en titre. Mais j'essaye toujours de regarder les choses positivement, même si ce n'est pas facile dans ce cas. On a utilisé ces dix jours pour travailler l'animation offensive avec la bonne dizaine de joueurs qui étaient présents. Parfois, dans le foot, tu as besoin d'un déclic. Si vous ne vous battez pas pour l'obtenir, vous ne retournez pas la situation en votre faveur. On doit forcer nos adversaires à commettre des erreurs. »

Gourvennec : « On se doit d'être plus efficaces ensemble »





En face, Lille, vainqueur à Séville (2-1) en C1 puis d’un nul devant Angers après le revers enregistré à Paris (1-2), compte bien achever l’année en boulet de canon. L’affiche à Monaco ne constituera pas pour autant un tournant selon Jocelyn Gourvennec. « On est distancés car on a lâché des points, observe l’entraîneur du LOSC. Mais comme Monaco et Lyon. On a six matchs de L1, deux de Ligue des Champions et un de Coupe de France jusqu'à Noël pour rattraper le retard. On sait ce qu'on doit faire. On est cohérent, plutôt bien organisés défensivement, mais on se doit d'être plus efficaces ensemble. Le collectif doit être une priorité. » Monaco sera privé de Fabregas et Matazo (blessés), Golovine et Badiashile (suspendus). Touché avec le Canada, Jonathan David, le meilleur buteur de Ligue 1 avec Gaëtan Laborde (8 réalisations), est lui incertain à Lille. Mais bien présent dans le groupe dévoilé jeudi soir, au contraire de Renato Sanches, Jonathan Bamba, Gabriel Gudmundsson (blessés), Sven Botman (en reprise) et Amadou Onana (suspendu).