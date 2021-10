L1 : Les compositions de PSG-Angers

Défait sur la pelouse de Rennes le 3 octobre dernier juste avant la trêve internationale (2-0), le club de la capitale retrouve le Parc des Princes ce vendredi soir avec la réception d'Angers, en match d'ouverture de la 10ème journée de Ligue 1 (21 heures). Leader du championnat de France avec 6 points d'avance sur Lens, Paris sera privé de ses Sud-Américains, qui ont été mobilisés mercredi et dans la nuit de jeudi à ce vendredi par les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Ainsi, Paris jouera sans Lionel Messi, Neymar, Angel Di Maria, ou Marquinhos, mais également sans Sergio Ramos. Par la force des choses, Mauricio Pochettino a dû opter pour un onze peu habituel.Dans les buts, on retrouvera Gianluigi Donnarumma, situé derrière une défense à quatre éléments : Dagba, Kehrer, Kimpembe, Diallo. Dans l'entrejeu, on retrouvera Verratti et Danilo avec Herrera. Enfin devant, Rafinha, Kylian Mbappé et Mauro Icardi auront la charge de faire la différence.. Paul Bernardoni sera bien sûr dans les buts, tandis que, sur le plan offensif, les présences de Sofiane Boufal, Angelo Fulgini, ou encore Mohamed-Ali Cho, sont à noter dans le 3-4-1-2 de Gérald Baticle.: Donnarumma - Dagba, Kehrer, Kimpembe, Diallo - Herrera, Danilo, Verratti - Rafinha, Icardi, Mbappé.: Bernardoni - Manceau, Traoré, Thomas - Cabot, Batista Mendy, Mangani, Capelle - Fulgini - Boufal, Cho.