L1 : Les compositions de Nice-OM

Atal titulaire avec Nice, Sampaoli fait souffler Rongier, Kamara et Ünder

. Pour rappel, la rencontre qui s'était déroulée le 22 août dernier avait été interrompue à la 75ème minute de jeu en raison de jets de bouteille sur Dimitri Payet et des débordements des supporters sur la pelouse de l'Allianz Riviera. C'est donc sur la pelouse du promu en Ligue 1 que les deux formations se retrouvent, avec un objectif commun de victoire afin de grimper au classement. Troisième et restant sur un succès renversant obtenu face à Lyon, dimanche (3-2), le club azuréen évoluera dans un dispositif classique à la sauce Christophe Galtier, un 4-4-2.On retrouvera notamment les présences de Dante dans l'axe de la défense et également celle de, qui a effectué une rentrée canon contre l'OL, en étant impliqué sur les 3 buts de la remontée niçoise. Privé de Calvin Stengs (lésion quadriceps), Justin Kluivert (lésion ischios) ou encore Andy Delort (non qualifié), Galtier s'appuiera sur Amine Gouiri et Evann Guessand afin de faire la différence offensivement.Jorge Sampaoli, lui, n'a pas forcément tenu sa parole quand il affirmait, mardi, qu'il ne comptait pas gérer le temps de jeu de son onze. Sans Leonardo Balerdi (suspendu), mais également privé de Pol Lirola et Amine Harit (non qualifiés), le technicien argentin alignera Dimitri Payet et Arkadiusz Milik devant, avec quelques éléments incontournables derrière eux : Pau Lopez dans les buts, William Saliba en défense, mais aussi Matteo Guendouzi au milieu. Jordan Amavi, Gerson, Álvaro González, Luis Henrique et Pape Gueye sont titulaires. De quoi envisager un succès alors que l'OM est resté muet lors de ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 (face à Angers, 0-0, et Lille, défaite 2-0) ?: Benitez - Atal, Todibo, Dante, Bard - Da Cunha, Thuram, Rosario, H. Kamara - Guessand, Gouiri.: P. Lopez - Saliba, Caleta-Car, L. Peres, Amavi - Guendouzi, Gueye, Gerson - Luis Henrique, Payet - Milik.