L1 : Le PSG est l'équipe qui court le moins

Bien que leader du championnat de France avec six points d'avance sur son dauphin (Lens), le PSG n'est pas forcément l'équipe la plus intense du championnat de France. C'est ce que révèlent les chiffres de la Ligue 1, après les 9 premières journées disputées (sauf pour Nice et l'OM, qui comptent un match en moins, ndlr). Le club de la capitale, maître de la possession (62,7 % en moyenne) a couvert la moins longue distance avec 888,1 kilomètres au compteur. Dans le registre de la distance parcourue, on retrouve au sommet le Stade de Reims (1079,5 kilomètres parcourus) ainsi que le Stade Rennais (1056,4 kilomètres).

Le PSG loin derrière au nombre de sprints



En ce qui concerne les sprints effectués, le PSG ne brille pas, situé au 18ème rang du classement et un total de 1 147 sprints, très loin des 1 494 effectués par Rennes, et des 1 369 de l'AS Monaco, les deux références du domaine. Troyes figure en dernière position, avec 1092 sprints. Au niveau plus individuel que collectif, des joueurs se distinguent plus que d'autres, dans le domaine des sprints. La palme revient à Jimmy Cabot, le virevoltant élément d'Angers, qui totalise 199 sprints jusqu'ici. Il devance Akim Zedadka de Clermont, 194 sprints, ainsi qu'Achraf Hakimi, qui dénote par son profil dans l'effectif du PSG, avec 186 sprints au compteur. Franck Honorat (Brest) partage le podium avec l'international marocain.





Le PSG aura d'ailleurs de quoi s'évaluer un peu plus dans le domaine athlétique lors des prochaines rencontres avec un enchaînement de matchs importants. Ce vendredi, c'est Angers qui sera présent sur la pelouse du Parc des Princes pour la 10ème journée de Ligue 1 (21 heures). Ensuite, viendront la réception de Leipzig, mardi dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions (21 heures) et s'en suivra un déplacement sur la pelouse de l'Orange Vélodrome afin d'y défier l'OM de Jorge Sampaoli, le dimanche 24 octobre prochain (20h45).