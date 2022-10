L1 (J9) : Tout savoir sur Monaco - Nantes

Monaco va très bien, après avoir remporté ses trois derniers matches de Ligue 1 avant la trêve internationale, synonyme de 5e place au classement. C'est plus compliqué du côté de Nantes, qui n'a plus gagné depuis quatre rencontres, et qui se rapproche de la zone de relégation.

Les stats à connaître (avec Opta)

Ce match sera le 100e entre Monaco et Nantes en Ligue 1 (45 victoires monégasques, 28 nuls, 26 victoires nantaises). L’ASM est d’ailleurs l’équipe contre laquelle Nantes a le plus perdu dans l’élite.



Monaco a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1 (contre Nice, Lyon puis Reims), après n’avoir gagné aucun de ses 4 précédents (2 nuls, 2 défaites).



Nantes affiche 7 points après 8 matches de Ligue 1 cette saison. Depuis sa remontée en 2013/14, il n’y a qu’en 2018/19 (6) que le FCN a compté moins de points à ce stade de la saison (6 – 12e au final).



Seul Paris (22) a fait plus d’attaques directes que Monaco et Nantes (19 chacun) en Ligue 1 cette saison (séquences se concluant par un tir ou un ballon touché dans la surface adverse démarrées dans sa moitié de terrain et dont au moins 50% des actions sont dirigées vers le but adverse).



Quentin Merlin (Nantes) est le joueur qui a touché le plus de ballons (443) en Ligue 1 2022/23 sans en toucher un seul dans la surface adverse.