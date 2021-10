L1 (J9) : Tout savoir sur Lens - Reims

Lens est le nouveau dauphin du Paris Saint-Germain après sa superbe victoire au Vélodrome dimanche dernier. Les Sang et Or ont confirmé toutes leurs qualités collectives et retrouvent leur public avec l'envie de poursuivre sur leur lancée. Reims, de son côté, reste aussi sur une victoire et occupe la 11e place du classement. La formation d'Oscar Garcia n'est qu'à 3 points du top 5.

Les stats à connaître

En 12 confrontations officielles depuis la saison 1993-94 entre les deux équipes, Lens s'est imposa à 4 reprises, contre 3 succès pour Reims et 5 matches nuls.La dernière victoire de Lens contre Reims en match officiel remonte à mars 2017 (2-0). C'était en Ligue 2.Lens a remporté 3 de ses 4 derniers matches de Ligue 1. Personne ne fait aussi bien, et seul Paris fait mieux.Sur ses 15 points pris depuis le début de saison, Lens n'en a pris que 5 à domicile. A l'inverse, Reims a pris la moitié de ses points à l'extérieur.Reims est l'équipe qui a pris le plus de points sur les 4 dernières journées dans la seconde partie de tableau.