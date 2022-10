L1 (J9) : Rennes enfonce Strasbourg

Toujours aucune victoire pour Strasbourg

Déjà en grande difficulté depuis le début de la saison, Strasbourg s’est ajouté un handicap ce samedi face à Rennes. A la demi-heure de jeu, Gerzino Nyamsi a en effet laissé ses partenaires à dix après s’être rendu coupable d’une faute, certes involontaire, mais maladroite en voyant sa semelle terminer sur la cuisse de Benjamin Bourigeaud dans la foulée d'un dégagement (29eme). On assistait jusque-là à une rencontre sans trop de rythme, où seuls une frappe trop écrasée de Martin Terrier (9eme) et un but refusé à Kévin Gameiro pour hors-jeu (20eme) étaient à signaler.En supériorité numérique, les hommes de Bruno Génésio se sont naturellement créés beaucoup plus d’opportunités en profitant des espaces adverses. Arnaud Kalimuendo a converti l’une d’entre elles en but en marquant d’un joli tir en pivot (38eme). L’addition aurait pu même être plus lourde en première période pour Strasbourg, mais la barre est venue contrarier Terrier sur un tir à l’entrée de la surface (45eme+1).En seconde période, Rennes a accentué sa domination et a vu les éléments de son secteur offensif se trouver beaucoup plus facilement que lors du premier acte. Bien servi par Kalimuendo dans le dos de la défense, Terrier a logiquement offert le but du break à son équipe (49eme). Kalimuendo, lors d’un duel perdu avec Matz Sels (53eme), et Tait (57eme), d’un tir sur le poteau, ont été tout proches d’aggraver le score dans la foulée sans succès.C’est finalement Amine Gouri qui s’est offert le troisième but de cette rencontre en terminant un joli mouvement offensif (60eme). Malgré cette mainmise sur les événements, les Rennais se sont un peu relâchés en fin de match. Strasbourg en a profité pour réduire l'écart grâce à Habib Diallo sur penalty (72eme), suite à une faute pourtant peu évidente de Hamari Traoré sur Gameiro. Rennes s’offre ainsi son premier succès à l’extérieur cette saison, tandis que les hommes de Julien Stéphan sont toujours à la recherche d’une victoire dans ce championnat.