L1 (J9) : Lorient vient à bout de Lille et continue sa belle série

Jusqu'où s'arrêteront les Merlus ? La question reste entière à l'issue du 9eme match du FC Lorient en Ligue 1 cette saison. Avant la rencontre dominicale face au LOSC, le FCL était déjà en train de réaliser le meilleur départ de son histoire dans l'élite. Evidemment, le succès acquis face aux Dogues ne fait que confirmer cette statistique reluisante : sept victoires, un nul et une défaite en neuf journées.



Le bilan comptable est parfait mais il ne fera pas oublier à Régis Le Bris les imperfections aperçues en cette fin de semaine, à l'issue d'une victoire, disons-le, plus qu'heureuse pour les Bretons. Les partenaires de Le Fée ont d'abord ouvert le score à dix contre onze (Fonte était en train de se faire soigner) et sur un coup du sort. Un centre manqué, un gardien qui repousse sur son défenseur et le pauvre Diakité fut buteur contre son camp, bien malgré lui (1-0, 9eme).

La magie de Théo Le Bris

Devant au score pendant près d'une heure, Lorient a souvent bien joué les contres. Mais il a surtout beaucoup subi le pressing lillois et la créativité d'Ounas, dans un très bon jour. L'international algérien fut d'ailleurs à l'origine de l'égalisation lilloise (alors à onze contre dix après l'exclusion de Dango Ouattara, 62eme) avec cette passe verticale pour Bamba qui a tout fait. L'attaquant n'avait plus qu'à décaler David pour ce que l'on pensait être, à cet instant, le tournant du match (1-1, 78eme).



Le tournant fut en réalité un exploit individuel de Théo Le Bris, entré en jeu depuis un peu plus d'un quart d'heure. Le jeune neveu du coach (qui fêtait ses 20 ans la veille), a alors profité d'une belle transversale de Kalulu pour réussir un contrôle en double contact et une frappe entre les jambes de Chevalier (2-1, 87eme). Difficile de rêver mieux pour un premier but en Ligue 1, de toute beauté mais aussi offrant une cinquième victoire de suite à son club. Au classement, Lorient consolide donc sa place sur le podium et revient à une petite longueur de l'OM (2eme). Lille reste 8eme mais pourrait perdre plusieurs places à l'issue de cette 9eme journée.