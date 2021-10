L1 (J9) : Angers arrache la victoire face à Metz

Amorphes en première période et rapidement menés au score par un but de Dylan Bronn, les Angevins ont su égaliser en début de seconde période avant d’être de nouveau menés sur une réalisation de Boulaya, profitant d’une incroyable erreur de Bernardoni. Au mental, les joueurs de Gérald Baticle ont su revenir une nouvelle fois au score par Mangani avant de faire la différence quelques secondes avant le coup de sifflet final par Bahoken.

Metz maitrise la première période

Solide depuis le début de saison, Angers a attendu la réception de Metz pour retrouver le goût de la victoire après quatre matchs consécutifs sans prendre les trois points. Les Messins, eux, ont enfin gagné un match cette saison à Brest (2-1) lors de la dernière journée. Un deuxième déplacement d’affilée pour les hommes de Frédéric Antonetti pour tenter de confirmer et surtout pour s’éloigner de la zone rouge. Des Lorrains qui ont très bien débuté le match grâce à un positionnement très haut empêchant les Angevins de ressortir le ballon facilement. Metz a rapidement concrétisé sa domination territoriale sur un corner joué à deux et un centre parfaitement ajusté de Lamine Gueye pour la tête du capitaine Dylan Bronn qui a fait mouche (0-1, 10eme). Pas de quoi réveiller les Angevins qui n’ont jamais réussi à venir inquiéter Alexandre Oukidja, si ce n’est sur un coup-franc de Sofiane Boufal qui a heurté la barre (28eme). Au contraire, Metz a continué à maitriser le match face à une équipe angevine sans imagination et incapable de cadrer un tir. Lamine Gueye a même manqué une grosse occasion suite à un contrôle raté alors qu’il allait se retrouver seul face Paul Bernardoni (38eme). Les deux équipes ont rejoint les vestiaires sur ce score logiquement en faveur de Metz (0-1).

Cabot, le détonateur

La seconde période a mieux démarré pour Angers qui s'est montré plus offensif sans toutefois être très menaçant. Il a donc fallu une erreur messine, en l’occurrence de Mathieu Udol qui, à 30 mètres de ses buts, n'a plus su où était le ballon au contraire de Jimmy Cabot qui l'a récupéré avant d’accélérer sur le côté droit puis de centrer au second poteau pour une reprise de l’extérieur du pied droit de Mohamed-Ali Cho qui a permis aux Angevins d’égaliser (1-1, 52eme). Une égalisation qui a inversé la tendance sur le terrain avec une équipe d’Angers qui semblait enfin être maitre du terrain. Pourtant, Metz est parvenu à repasser devant suite à une erreur incroyable de Paul Bernardoni qui a manqué sa relance et offert un but tout fait à Farid Boulaya (1-2, 57eme). Pas le temps de se poser trop de questions pour Angers qui, sous l’impulsion d’un très bon Jimmy Cabot, a rapidement égalisé. L’ailier de poche a parfaitement ajusté son centre pour la tête rageuse de Thomas Mangani qui a ramené son équipe au score. Petit à petit, les Lorrains se sont alors mis à reculer pour préserver ce point. Certainement un peu trop car ils se sont faits punir à l’ultime minute du match. Sur un coup-franc repoussé, Mangani a trouvé Capelle qui a alors remis de la tête pour Stéphane Bahoken qui a pu crucifier Alexandre Oukidja pour offrir une victoire inespérée à son équipe. Gérald Baticle peut être soulagé, son équipe à réappris à gagner. Maintenant place à la trêve internationale avant d’aller défier le PSG au Parc des Princes lors de la prochaine journée. Pour Frédéric Antonetti, en revanche, c’est encore beaucoup de frustration avec zéro point pris dans un match où son équipe a mené deux fois au score. La trêve internationale va certainement faire du bien aux Lorrains pour se remettre la tête à l’endroit.