L1 (J8) : Tout savoir sur Saint-Etienne - Nice

Rien ne va plus à Saint-Etienne, qui est sur une terrible série de quatre défaites consécutives et occupe une inquiétante 19e place en championnat. De son côté, Nice marque le pas avec un match nul et une défaite sur ses deux dernières sorties. Le Gym a toutefois l'occasion de monter provisoirement sur le podium en cas de succès.

Les stats à connaître

En 47 confrontations entre les deux équipes, Nice s'est imposé à 20 reprises, contre 13 victoires pour saint-Etienne et 14 matches nuls.



Saint-Etienne a remporté 3 des 4 dernières confrontations officielles entre les deux équipes.



Avec 7 buts inscrits depuis le début de saison, l'ASSE est la pire attaque de ce début de championnat, à égalité avec Metz, Reims et Troyes.



Avec 12 buts inscrits pour 3 encaissés, Nice présente la 2e meilleure différence de buts du championnat, derrière le PSG (+13).



Deuxième joueur le plus décisif du championnat derrière Kylian Mbappé, Amine Gouiri a raté deux penaltys sur ses deux derniers matches.