L1 (J8) : Monaco enchaîne à Reims

Décevante jeudi en Ligue Europa contre les modestes Hongrois du Ferencvaros, l’ASM désirait se remettre d’aplomb avant la trêve internationale. Seizième au coup d’envoi, le Stade de Reims voulait rester devant la zone rouge.



Habituel remplaçant de Patrick Pentz, Yehvann Diouf eut l’occasion de se chauffer à la 18eme, quand Aleksandr Golovin contra un dégagement précipité d’Emmanuel Agbadou. Le portier de 22 ans s’envola sur sa droite pour une première prise de balle spectaculaire. Trois minutes plus tard, il n’osa d’abord pas sortir une passe en profondeur un peu longue vers Breel Embolo. Contrant des pieds la frappe en angle fermé de l’attaquant suisse, Yehvann Diouf se remit vite sur ses appuis pour plonger sur sa ligne et empêcher Wissam Ben Yedder, à l’affût, d’ouvrir le score de près. Une minute plus tard, le ciel tomba sur la tête des Rémois, avec un dégagement de Bradley Locko que venait gêner Breel Embolo.

L’exclusion aussi précoce qu’injuste de Locko pour les locaux…

Arrivé en retard, l’attaquant monégasque prit les crampons de son adversaire sur le mollet. Un geste absolument involontaire, pour lequel Marc Bollengier, néophyte en Ligue 1, sortit un carton rouge qui sidéra le stade Auguste-Delaune. Certes, l’erreur est humaine, mais l’arbitre persévéra en ne souhaitant pas revoir les images. C’est pourtant pour éviter ces situations que la VAR assiste les officiels ! Toujours est-il que les Marnais se retrouvaient en infériorité numérique pour la cinquième fois de la saison, et pour une fois de façon complètement injuste. Les visiteurs, qui pouvaient craindre un contrecoup physique suite à leur match de jeudi, se retrouvaient alors en position de force et avec la possession. Sans se presser, les hommes de Philippe Clément savaient qu’il n’y avait plus qu’à faire le boulot avec sérieux. Du sérieux, et de la concentration, Ibrahim Diakité en manqua au retour du vestiaire, juste après avoir remplacé Arbër Zeneli afin de resserrer les boulons. Choix perdant d’Oscar Garcia: pour sa première entrée en jeu cette saison, le défenseur de 18 printemps lâcha le marquage d'Aleksandr Golovin, qui put s’appliquer sur une belle ouverture d’Axel Disasi. La tête plongeante du milieu russe finit sa course dans le petit filet opposé.

Trois buts en seconde période sans forcer son talent.

Le plus dur était fait pour les Monégasques, dans un fauteuil. Plein d’abnégation, Junya Ito se battit comme un beau diable à la 61eme pour obtenir un corner. Un corner qu’il distilla à l’angle des 5,50, où Agbadou reprit d’une tête puissante qui heurta la transversale ! Folarin Balogun crut égaliser en poussant dans le but vide, mais le jeune Anglais était en position de hors-jeu. Un avertissement sans frais pour le Rocher, qui réagit à la 63eme minute par une frappe de près et en angle fermé de Wissam Ben Yedder. Yehvann Diouf enleva le ballon sous la lucarne. Toujours aussi volontaire, Junya Ito se déchira sur l’aile droite pour résister à la course à Caio Henrique, passer un petit pont au latéral brésilien, crocheter Benoît Badiashile et centrer fort au sol et en retrait. Arrivé en trombe de l’autre côté, Andreaw Gravillon reprit en première intention à l’entrée de la surface. Le boulet de canon du défenseur lécha la lucarne opposée ! Preuve du manque de maîtrise monégasque, Alexander Nübel prit un carton jaune pour gain de temps à la 84eme. Mais les Rémois étaient épuisés, et Breel Embolo vit le trou dans la défense à la 87eme pour lancer Takumi Minamino, entré en jeu depuis peu. Parti à la limite du hors-jeu, le Japonais put prendre le temps de fixer Yehvann Diouf, ouvrant ensuite le pied droit pour faire - enfin - le break ! Wissam Ben Yedder enfonça le clou deux minutes plus tard, profitant de l’appel de Breel Embolo sur la droite pour rentrer intérieur, éviter Yunis Abdelhamid et enrouler du gauche d'une dizaine de mètres. Petit filet opposé pour le capitaine de l’ASM, qui retrouvait la réussite en faisant boire à ses hôtes le calice jusqu’à la lie. Mais tout cela était peut-être déjà écrit au moment du carton rouge sorti à la 22eme par l’arbitre.