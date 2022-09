L1 (J8) : Le gros coup d'Angers à Nice

Bentaleb libère Angers

Les deux formations restaient sur une victoire en championnat et souhaitaient enchaîner par un autre succès avant la trêve internationale. Une équipe a réussi cet objectif. Un événement rarissime a changé le sort de cette rencontre. Dès la neuvième seconde, le défenseur de l'OGC Nice Jean-Clair Todibo a écopé d'un carton rouge pour un tacle non maîtrisé sur Abdallah Sima dans le camp de Nice. L' ancien joueur du FC Barcelone et de Toulouse est devenu le joueur de Ligue 1 à prendre le plus tôt un carton rouge. L' arbitre du match, Bastien Dechepy, n'a pas hésité.Après ce fait de jeu incroyable, les Angevins ont obtenu leur première occasion par le biais d'Adrien Hunou. Ce dernier a buté sur Marcin Bulka (6eme). Les Aiglons ont répondu malgré leur infériorité numérique avec les tentatives tranchantes de la tête (20eme) et par un tir de Sofiane Diop (39eme) la dernière recrue en provenance de Monaco. A la fin du premier acte, les Angevins ont accéléré. L' ancien joueur de Rennes Adrien Hunou s'est procuré une nouvelle opportunité mais Marcin Bulka a de nouveau arrêté le tir (40eme). Juste avant la pause, Azzedine Ounahi a percuté dans le camp de Nice côté droit. Il est repris par Dante. Ce dernier a remis au milieu d'Angers Nabil Bentaleb. Il a armé une frappe puissante à l'entrée de la surface de réparation qui a trompé Marcin Bulka (0-1, 43eme).Au retour des vestiaires, les Angevins ont perdu leur avantage numérique. Sofiane Boufal a reçu un deuxième carton jaune pour une simulation dans la surface de réparation de Nice après un contact avec Hicham Boudaoui (63eme). L'arbitre du match, Bastien Dechepy n'a pas utilisé la VAR pour changer sa décision. Les Niçois ont profité pour dominer la dernière demi-heure de jeu du match avec les multiples occasions de but d' Andy Delort dont une où il a touché la barre transversale sur une tête dans la surface de réparation de Angers (66eme, 69eme et 81eme). Finalement, les visiteurs ont tenu et ont décroché leur première victoire à l'extérieur cette saison. Les locaux n'ont toujours pas remporté un match à domicile. Leur adversaire du jour les rejoint au classement.