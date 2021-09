L1 (J7) : Tout savoir sur Nantes - Brest

Nantes a infligé une véritable correction à Angers (1-4) le week-end dernier, dans le derby. De quoi s'offrir un 2e succès cette saison en Ligue 1, et intégrer la première partie de tableau. Brest, de son côté, n'avance pas sous les ordres de Michel Der Zakarian. Le club breton est 18e sans aucune victoire au compteur et va rapidement devoir prendre des points pour éviter de végéter dans la zone rouge.

Les stats à connaître

Les deux équipes ne se sont affrontées qu'à 7 reprises en match officiel depuis la saison 1993-94. Nantes s'est imposé 5 fois, contre 1 victoire brestoise et 1 nul.



La dernière victoire de Brest contre Nantes en match officiel remonte à février 2010. C'était en Ligue 2.



Nantes a autant de points d'avance sur Brest (3), 18e, qu'il n'en a de retard sur Nice, 5e.



Brest a déjà enregistré 4 matches nuls depuis le début de saison. Personne n'a fait plus, et seul Reims en a fait autant.



Ludovic Blas en est déjà à 3 réalisations cette saison. Au même stade il y a un an, il n'avait marqué qu'une fois.