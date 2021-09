L1 (J7) : Tout savoir sur Metz - PSG

Le début de saison est chaotique pour le FC Metz, bon dernier de Ligue 1 toujours à la recherche d'un premier succès. La dernière défaite face à Strasbourg (3-0) n'a pas vraiment laissé entrevoir de révolte et les Grenats sont loin de s'avancer vers leur adversaire le plus abordable de la saison. Car de son côté, le PSG est toujours sur un sans faute, avec 6 victoires en autant de rencontres, même si un penalty injustement accordé lui a facilité la tâche face à l'OL dimanche dernier.

Les stats à connaître

En 37 confrontations officielles entre les deux équipes depuis la saison 1993-94, le PSG s'est imposé à 25 reprises, contre 6 succès pour Metz et 6 matches nuls.Le PSG s'est imposé lors des 11 derniers matches entre les deux équipes.Avec 18 buts inscrits, soit une moyenne de 3 par match, Paris est de loin la meilleure attaque du championnat.Avec 13 buts encaissés depuis le début de saison, Metz est la pire défense de Ligue 1, à égalité avec Bordeaux.Seul Fabien Centonze, un défenseur, a marqué plus d'un but (2) depuis le début de saison pour Metz.