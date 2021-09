Un match complètement dingue ! Voilà comment l’on peut résumer la rencontre entre Montpellier et Bordeaux, ce mercredi, à l’occasion de la 7eme journée du championnat de France de Ligue 1. Un résultat qui permet aux deux formations de conserver leur invincibilité actuelle, Montpellier étend sa série à trois matchs tandis que Bordeaux confirme sa victoire à Saint-Etienne le week-end dernier.

Des buts incroyables

Peu avant le quart d’heure de jeu, Valère Germain, à la suite d’un très bon mouvement collectif orchestré par Téji Savanier, ouvre la marque après une offrande de Mavididi (1-0, 11eme). Mais voilà, les Bordelais ont fait chavirer cette rencontre dans l’irrationnel durant le quart d’heure suivant. Hwang, tout d’abord. Parfaitement trouvé par Adli plein axe, l’attaquant sud-coréen décoche une frappe magnifique du droit. Le ballon se loge dans la lucarne d’Omlin, impuissant (1-1, 18eme). Onze minutes plus tard, Onana, à la réception d’un corner repoussé plein axe, reprend le ballon d’une demi-volée du droit. La frappe est puissante et touche la barre du portier montpelliérain avant de rentrer (1-2, 29eme).

Montpellier pensait tenir la victoire

Mené au score à la pause, Montpellier est rapidement revenu à hauteur de Bordeaux grâce à une tête de Germain dès le retour des vestiaires (2-2, 50eme). Le troisième but pour l’ancien Marseillais avec sa nouvelle équipe. A vingt minutes du terme de la rencontre, Mollet, à l’affût, après un ballon repoussé plein axe, reprend le ballon d’une demi-volée du droit à ras de terre qui ne laisse aucune chance à Costil (3-2, 72eme). L’ancien Messin croit alors donner la victoire à son équipe mais Kalu, en fin de match, d’une action en solitaire? permet à son équipe d’aller chercher le match nul dans l’Hérault (3-3, 85e). Au terme d’un match complètement fou, le match nul est logique entre ces deux formations. Au classement, Montpellier est 7eme tandis que Bordeaux est 16eme.



Bastien MOREL