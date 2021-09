L1 (J7) : A huis clos, Lens concède sa première défaite de la saison

Sur un nuage ce samedi après avoir vaincu le voisin lillois, le RC Lens est vite redescendu sur terre. L’intrusion de supporters artésiens sur la pelouse a conduit à un huis clos bien triste à l’occasion de la venue de Strasbourg. Pourtant, les joueurs de Franck Haise ont fait preuve d’envie dès le premier acte de cette rencontre. Seko Fofana (13eme) et Ignatius Ganago (15eme) se sont ainsi essayés à deux frappes dangereuses successives, la première captée par Matz Sels, la seconde passée de peu à côté. Face à des Alsaciens de plus en plus acculés, les locaux ont su trouver des espaces sur les ailes, avec un Seko Fofana intenable et dont la frappe croisée du droit a été détournée, avant un tir de Wesley Saïd hors du cadre (25eme). A la pause, difficile de croire que les Sang et Or ne menaient pas au score. Au retour des vestiaires, c’est une décision bien malheureuse qui a changé le cours du match. Signalé hors-jeu, Anthony Caci est percuté par Kevin Danso sur le dégagement pourtant propre mais engagé du défenseur autrichien. Monsieur Stinat, l’arbitre de cette rencontre, n’a pas perdu de temps pour brandir un carton rouge d’apparence sévère, compte tenu du degré de la faute et de la fin de l’action symbolisée par le drapeau de son assistant.

Lens a cédé en infériorité numérique

A onze contre dix, les Alsaciens ont peu à peu repris la possession du ballon, pour faire la différence après l’heure de jeu. Un centre d’Alexander Djiku, venu de la droite, a été remis par Anthony Caci en retrait pour une tête à bout portant de Ludovic Ajorque (0-1, 66eme). Face à un bloc désormais déséquilibré, le RCSA a tenté d’enfoncer le clou. Mais ni Ludovic Ajorque avec un tir lobé sur la barre transversale (84eme), ni Kevin Gameiro au but refusé pour un hors-jeu légitime (90eme +2) n’ont réussi à marquer ce but du break. Il n’en fallait pas plus aux Lensois pour s’enorgueillir et, après une frappe croisée de Florian Sotoca, qui a heurté les deux poteaux de Matz Sels, c’est Facundo Medina qui a vu son tir du gauche à bout portant stoppé héroïquement par le portier belge (90eme +4). Les efforts lensois n’ont donc pas suffi pour éviter le tout premier revers du club en championnat cette saison. En face, les joueurs de Julian Stéphan ont pu se targuer d’une troisième victoire en quatre matches, la première en déplacement lors de cette campagne 2021-2022.