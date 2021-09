L1 (J6) : Tout savoir sur Strasbourg - Metz

Confrontation entre deux équipes en difficulté dans ce début de saison. 15e avec quatre points, le Strasbourg de Julien Stéphan a rechuté à Lyon après sa première victoire de la saison. Metz, de son côté, court toujours après sa première victoire de la saison et pointe actuellement à la place de barragiste, loin de sa saison emballante lors du dernier exercice.

Les stats à connaître :

Strasbourg a déjà encaissé 11 buts cette saison, soit plus que n'importe quelle saison à ce stade de la compétition depuis 2001.Strasbourg n'a obtenu qu'une victoire lors de ses huit derniers matches de L1 à domicile (2n, 5d). Une victoire qui a eu lieu lors de leur dernière sortie à domicile en championnat.Metz est l'une des rares équipes de L1 avec un pire bilan que le Racing (3n, 2d) jusqu'à présent, et n'a pas gagné depuis huit matches en L1 (4n, 4d) - leur pire série parmi l'élite depuis Décembre 2019 (neuf).Metz encaissé plus de buts après la MT cette saison (60%), le tout alors que son attaque est moins performante dans cette mi-temps. Le score cumulé en deuxième mi-temps est donc plutôt inquiétant pour les Grenats depuis le début de saison (BP:1, BC:6).Adrien Thomasson a inscrit quatre des cinq derniers buts de Strasbourg contre Metz en L1.