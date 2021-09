L1 (J6) : Tout savoir sur Reims - Lorient

10e de Ligue 1, Reims a décroché le week-end dernier sa première victoire de la saison en Ligue 1. Huitième avec deux points de plus que son adversaire du jour, Lorient reste également sur un succès qui lui permet, pour le moment, d'être à égalité de points avec l'OL. Voilà deux équipes qui auront à coeur de rester dans la première partie de tableau.

Les stats à connaître

En 18 confrontations depuis la saison 1993-94, Lorient s'est imposé à 12 reprises, contre 3 succès pour Reims et 3 matches nuls.



Lorient s'est imposé lors des 5 dernière confrontations entre les deux équipes, dont deux fois en Ligue 2.



Les deux équipes comptent autant de buts inscrits qu'encaissés après cinq journées. 6 pour Reims, 7 pour Lorient.



Avec un nul et une défaite, Reims n'enregistre que le 17e bilan à domicile depuis le début de saison.



A l'inverse, Lorient se déplace bien moins bien qu'il ne reçoit, avec seulement 2 points en trois matches à l'extérieur.