L1 (J6) : Tout savoir sur Nice - Monaco

Autre match chaud dans ce week-end de derbys. Convaincant quatrième de Ligue 1, Nice reçoit un AS Monaco bien plus en difficulté. Si les Aiglons sont sur un nuage depuis trois semaines, le club du Rocher ne parvient pas à trouver son rythme de croisière et perd trop. Une défaite et c'est la zone de relégation qui tendrait les bras aux hommes de Niko Kovac.

Les stats à connaître

Depuis la saison 1993-94, Monaco a remporté 17 des 44 matches entre les deux formations, contre 14 pour Nice et 13 matches nuls.



Monaco s'est imposé lors des trois dernières confrontations entre les deux équipes.



Comme chacune des équipes qui composent le top 5, Nice est invaincu depuis le début de saison. Les Aiglons restent sur trois victoires de rang.



Monaco a déjà perdu trois fois cette saison. Personne ne fait pire dans l'élite depuis la reprise.



3e meilleure attaque ex-aequo de Ligue 1, Nice peut compter sur deux joueurs à trois buts inscrits ou plus : Amine Gouiri (4) et Kasper Dolberg (3).