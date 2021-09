L1 (J6) : Pas de vainqueur dans le derby entre Nice et Monaco

Les Niçois ont reçu les Monégasques dans ce derby de la Côte d'Azur. Les Aiglons restaient sur un beau succès en championnat à Nantes et souhaitaient maintenir cette belle série avec la réception du voisin. Les joueurs de la principauté devaient réagir lors de ce déplacement après leur revers lors du dernier match de championnat à domicile face à Marseille (0-2). Les visiteurs sont parvenus à neutraliser les locaux avec un long round d'observation durant lequel, Nice a perdu sur blessure Kasper Dolberg. L'attaquant danois a été touché au genou après un contact avec Axel Disasi à la 4eme minute. Il a été remplacé par Andy Delort à la 15eme minute. Ce faux rythme a permis à Monaco d'ouvrir le score après la demi-heure de jeu par Aleksandr Golovin. Ce dernier a marqué de près suite à une bonne passe de Gelson Martins (1-0, 39eme).

Une seconde période de folie

Au retour des vestiaires, les Niçois ont montré un visage plus offensif. Ce changement d'attitude a été récompensé par l'égalisation d'Andy Delort. L' ancien attaquant montpelliérain a inscrit son premier but avec sa nouvelle formation (1-1, 51eme). Les hommes de Christophe Galtier ont maintenu la pression et ont ajouté une deuxième réalisation par Hicham Boudaoui, bien servi par Andy Delort (2-1, 73eme). Dans la foulée, les Monégasques ont obtenu un penalty après une faute de Calvin Stengs sur Caio Henrique à la 74eme minute. L'attaquant de Monaco Wissam Ben Yedder s'est chargé de transformer la sentence et a remis les deux formations à égalité (2-2, 75eme).



Ensuite les deux clubs ont manqué des balles de matchs pour repartir avec les trois points dans ce derby. Un nouveau penalty a été accordé à Nice. L'attaquant Amine Gouiri a manqué le cadre face à Alexander Nübel (82eme minute). Quelques instants plus tard, l'attaquant néerlandais Myron Boadu a pour sa part buté sur Walter Benitez lors de son face à face à la 84eme minute. Nice perd deux points et tentera de les récupérer à Lorient mercredi. Monaco essaiera de renouer avec le succès avec la réception de Saint-Etienne le même jour.