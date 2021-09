L1 (J6) : Nantes met Angers au supplice dans le derby

Pour Nantes, quoi de mieux que de se relancer dans un derby après une mauvaise série en championnat ? Battue lors de ses trois dernières sorties et incapable d’inscrire le moindre but, la formation nantaise a réagi de la meilleure des manières, ce dimanche. En s’imposant 4-1 sur la pelouse d’Angers lors du derby, les Nantais se relancent en championnat et infligent à Angers sa première défaite de la saison en Ligue 1.

Un début de match fou

Il ne fallait pas arriver en retard au stade Raymond-Kopa ce dimanche, notamment si l’on était supporteur nantais puisque dès la 3e minute, Andrei Girotto est venu placer son coup de tête sur un corner frappe par Simon pour ouvrir la marque (0-1, 3e). Quasiment dans la foulée de cette action, Kolo-Muani prend de vitesse Doumbia sur le côté droit. Dans sa propre surface, le défenseur angevin commet l’irréparable et concède un penalty dont Ludovic Blas ne se privera pas pour transformer (0-2, 6e). Encore une fois, quasiment dans la foulée de ces deux buts nantais, Traoré, après une action confuse permet à Angers de réduire la marque (1-2, 10e).

Le festival Kolo-Muani

Alors qu’Angers à la possibilité d’égaliser par Fulgini qui voit Lafont réaliser une superbe parade sur sa reprise de la tête (20e), ce sont les Canaris qui vont refaire le break dans ce premier acte. Auteur d’un festival dans les seize mètres d’Angers, Kolo-Muani met deux adversaires à terre rien que sur son crochet avant de fusiller Bernardoni, impuissant (1-3, 23e). Un festival que l’attaquant poursuivra et conclura à dix minutes du terme de de ce match avec une passe décisive pour Ludovic Blas, scellant la victoire nantaise (1-4, 80e).



Grâce à ce succès, Nantes se relance en championnat et grimpe à 10e place. De son côté, cette défaite marque un coup d’arrêt pour Angers, qui reste néanmoins dans le top 5 du classement.