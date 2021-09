L1 (J6) : Bordeaux débloque son compteur à Saint-Étienne

Et un déluge s’est abattu

Hwang s'enflamme à nouveau

C'était l'un de ces matchs à ne pas perdre. Respectivement 18e et dernier du classement de Ligue 1 au coup d'envoi de la rencontre, l'AS Saint-Etienne et Bordeaux savaient qu'il fallait tout faire pour tenter de l'emporter. Bien aidés par le doublé de leur attaquant Ui-Jo Hwang, les Girondins ont réussi à arracher un succès capital sous une pluie battante (2-1). Les hommes de Vladimir Petkovic remontent provisoirement au quatorzième rang tandis que les Verts sont dix-neuvièmes et relégables.Très tôt dans la rencontre, Hwang s'est lui-même chargé d'allumer la mèche. Auteur de l'ouverture du score dès la septième minute de jeu (1-0), l'offensif joueur coréen a parfaitement lancé le match des siens. En face, les Stéphanois ont tenté de répliquer par l’intermédiaire de Bouanga (14e), puis de Neyou (23e). Sans résultat. De quoi permettre aux visiteurs de rejoindre les vestiaires avec un précieux but d'avance.Après un début de second acte sans renversement de situation, les choses ont évolué à l'aube du dernier quart d'heure. Sous un véritable déluge, et sur une pelouse gorgée d'eau, ne permettant par endroit plus au ballon de rouler convenablement, les hommes de Claude Puel ont profité d'une erreur de Mexer pour égaliser sur une frappe parfaite de Khazri (1-1, 73e). Dans un Geoffroy-Guichard qui fêtait samedi soir ses quatre-vingt-dix ans d’existence, l'ambiance redevenait bouillante.Pas pour très longtemps car malgré la pluie, Hwang s'est enflammé une deuxième fois pour s'offrir un doublé décisif (2-1, 80e). Certes, Saint-Etienne est passé à une flaque d'eau d'arracher de nouveau l'égalisation, mais la tête de Moukoudi, ralentie par l'humidité de la pelouse, était détournée sur sa ligne par Pembélé (90e+1). Alors qu'ils espéraient faire beaucoup mieux pour le 2500e match de leur club en première division, les Verts ont concédé une sixième rencontre de rang sans succès depuis le début de la saison. Ce samedi, les Bordelais et les Stéphanois ont vu leur destin se croiser.