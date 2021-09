L1 (J5) : Tout savoir sur Nantes-Nice

Nice doit confirmer, quand Nantes aimerait se relancer. Victorieuse assez largement de Bordeaux lors de sa dernière sortie (4-0), la formation entraînée par Christophe Galtier aura pour objectif de venir chercher les 3 points de la victoire sur la pelouse de la Beaujoire. Nantes, défait par l'OL avant la trêve internationale sur la plus petite marge possible (0-1), voudra rebondir devant ses supporters.

Les stats à connaître :

Depuis la saison 2010-2011, l'historique des confrontations entre les deux formations est égal. En 15 rencontres, Nantes compte 5 victoires, contre 5 pour Nice, ainsi que 5 matchs nuls.



Kasper Do lberg est le meilleur buteurs des Aiglons, avec 3 buts marqués en 3 rencontres jouées depuis l'entame de cette saison. Il demeure dans la même dynamique de son bon Championnat d'Europe sous le maillot du Danemark, lors duquel il avait marqué 3 buts en 4 matchs avec sa sélection, arrivée en demi-finale du tournoi continental.



A Nice toujours, Amine G ouiri est intenable. L'ancien élément de l'OL a tenté 11 tirs (plus haut total de son équipe), et a délivré 8 passes amenant une frappe.



Nantes et Nice figurent dans les meilleures défenses de Ligue 1. Le club azuréen n'a pas encore encaissé de but, alors que Nantes n'a concédé que 3 réalisations.



Moses Simon est le meilleur passeur du Championnat de France sous le maillot de Nantes. Le natif de Jos compte 3 passes décisives.