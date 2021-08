L1 (J4) : Tout savoir sur Angers-Rennes

Dauphin du PSG en Ligue 1 avec 7 points au compteur, Angers accueille un Stade Rennais en confiance ce dimanche au Stade Raymond-Kopa (15 heures). En effet, l'équipe dirigée par Bruno Genesio reste sur deux succès toutes compétitions confondues, face à Nantes (1-0) et Rosenborg (1-3). Le club breton, situé à la sixième place du Championnat de France, voudra sans doute tenter de poursuivre sur sa bonne dynamique.

Les stats à connaître :

L’historique des confrontations est largement à l'avantage du Stade Rennais. En 11 rencontres jouées depuis la saison 2010-2011, le club breton a pris le meilleur sur Angers à 7 reprises. Dans les autres matchs, on dénombre 3 nuls pour une seule victoire d'Angers.



Avec 1 seul but encaissé, Angers possède la deuxième meilleure défense de Ligue 1. Nice figure en tête avec 0 but encaissé lors de premiers matchs de cette Ligue 1 version 2021-2022.Rennes n'a concédé que 2 buts.



Auteur de 2 passes décisives depuis le début de la Ligue 1 sous le maillot d'Angers, Jimmy Cabot sera un joueur à surveiller pour l'arrière-garde de Rennes.



Serhou Guirassy a tenté 5 tirs avec Rennes en Ligue 1, pour 3 cadrés. Il est parvenu à inscrire 1 but, lors du nul obtenu à Brest le 15 août dernier (1-1).