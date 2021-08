L1 (J4) : Mbappé double buteur, première heureuse pour Messi avec le PSG

La planète entière avait les yeux rivés sur le stade Auguste-Delaune, ce dimanche soir, à l'heure où le Paris Saint-Germain se présentait pour la première fois avec son armada offensive presque au complet. Il y avait Lionel Messi - d'abord sur le banc - mais cela restait un événement fantastique puisqu'en plus de faire ses grands débuts en Ligue 1, le sextuple Ballon d'Or disputait son tout premier match officiel en club sous un autre maillot que celui du FC Barcelone.





Il y avait Neymar, son grand complice, de retour dans le onze avec le sourire pour réaliser une saison que l'on scrutera avec attention. Il y avait Kylian Mbappé, aussi et surtout, comme une carte brandie en ces heures chaotiques où le nom du champion du monde est cité en continu comme un compte à rebours de l'autre côté des Pyrénées. Il y avait aussi Di Maria, le quatrième larron, ou encore Verratti, Wijnaldum, Hakimi et Marquinhos. Paris a donc concentré toutes les attentions par sa simple composition d'équipe contre une formation rémoise qui avait tout à gagner dans ce match de gala, tant en termes d'enjeu sportif que d'exposition médiatique. Mbappé s'est presque occupé de tout

Il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir le Paris Saint-Germain faire sa loi dans cette rencontre. Après un round d'observation en début de match, Kylian Mbappé a allumé les premières mèches. On a vite senti que le champion du monde avait de l'électricité dans les jambes. Suite à une première alerte sur un superbe contrôle, c'est lui qui a débloqué la situation sur un coup de casque bien senti à la réception d'une offrande d'Angel Di Maria (0-1, 15e). Le deuxième but de la tête pour le numéro 7 parisien cette saison - encore de la tête !



Après cette ouverture du score rapide, les Parisiens ont alterné le bon et le moins bon. Plutôt inspirés dans la construction avec les précieux Verratti et Wijnaldum au milieu, les hommes de Pochettino ont aussi subi quelques situations chaudes. Car les Rémois, audacieux et courageux, n'ont pas eu à rougir de leur copie. Kebbal, d'un centre fuyant (39e), ou encore Cassama, d'une frappe venue heurter le poteau (41e), ont fait frissonner le public champenois en fin de première période. Bref, tout restait jouable. Et Lionel Messi n'était pas encore sur le rectangle vert... Messi, un instant immortel

Bien que bousculés au retour des vestiaires, les vice-champions de France sont parvenus à trouver un second souffle. Après un but refusé pour les locaux (51e), les Parisiens ont fait le break à l'heure de jeu sur une merveille de contre initiée par Hakimi et conclue par un Mbappé clinique (0-2, 63e). Le temps s'est alors arrêté lorsque Messi a accéléré ses foulées d'échauffement avant de faire son entrée dans l'arène. Un moment à immortaliser. Lancé dans le grand bain, Lionel Messi est bien un joueur de Ligue 1 ! L'Argentin, qui a suppléé Neymar, a fignolé ses automatismes avec ses compères du soir pour prendre tranquillement le pouls. Et le score n'a plus évolué. Ce nouveau cru 2021-22 du Paris Saint-Germain signe donc un nouveau succès au terme d'une rencontre intense et agréable. Les prochains cols seront plus élevés. Mais cette équipe-là est taillée pour les grimper.