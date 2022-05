L1 (J38) : Tout savoir sur Reims - Nice

Reims a assuré son maintien il y a déjà plusieurs semaines mais peut encore gagner une place au classement sur cette fin de saison. Nice, de son côté, a encore une chance d'être européen en fin de saison. Il faudra s'imposer pour espérer se qualifier en Ligue Europa Conférence, voire en Ligue Europa.

Les stats à connaître (avec Opta)

Les 4 dernières confrontations entre Reims et Nice en Ligue 1 ont débouché sur un match nul, les 3 plus récentes à chaque fois sur le score de 0-0. Les Rémois n’ont remporté qu’une seule de leurs 12 dernières rencontres de L1 face aux Aiglons (7 nuls, 4 défaites), le 11 août 2018 chez les Niçois (1-0).



Reims reste sur 5 réceptions de Nice sans victoire en Ligue 1 (1 défaite suivie de 4 nuls). Au cours de ces 5 dernières confrontations en Champagne, aucune des deux formations n’a réussi à marquer plus d’un but lors d’une même rencontre.



S’il fait un meilleur résultat que Strasbourg et Lens, Nice terminera dans le Top 5 de Ligue 1 pour la 4 e fois lors des 7 dernières saisons, autant que lors des 35 précédentes.



Nice n’a gagné qu’un seul de ses 7 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), mais c’était le plus récent, à Bordeaux le 1 er mai (1-0).



Reims (82 – 41 buts pour, 41 contre) et Nice (83 – 49 pour, 34 contre) sont les 2 équipes dont les rencontres ont produit le moins de buts en Ligue 1 cette saison.