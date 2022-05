L1 (J38) : Tout savoir sur Lille - Rennes

Dixième de Ligue 1, Lille va donc tristement finir sa saison dans le ventre mou du classement. Tout le contraire de Rennes, qui a une dernière chance de décrocher sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. Marseille affronte Strasbourg, Monaco se rend à Lens, et le club breton pourra donc peut-être profiter d'un faux pas de ses adversaires...

Les stats à connaître (avec Opta)

Lille n’a perdu qu’un seul de ses 34 derniers matches à domicile contre Rennes en Ligue 1 (20 victoires, 13 nuls), c’était le 17 janvier 2018 (1-2). L’actuel milieu du Losc Benjamin André avait donné la victoire au SRFC à la 89 e minute.



Lille et Rennes vont s’affronter pour la 5 e fois lors d’une dernière journée de Ligue 1 au 21 e siècle, seul Lyon-Nice (6 fois) a été plus joué à ce moment de la saison sur la période. Les Dogues avaient notamment privé Rennes de la 3 e place en mai 2007 grâce à un but égalisateur de Nicolas Fauvergue à la 92 e minute (1-1) permettant à Toulouse de dépasser les Bretons (58 points contre 57).



Lille s’est incliné lors de 4 de ses 6 derniers matches en Ligue 1 (2 victoires), après n’avoir perdu que 2 des 19 précédents (8 victoires, 9 nuls).



Rennes a remporté 3 de ses 4 derniers matches en Ligue 1 (1 défaite), n’encaissant à chaque fois aucun but, après n’avoir gagné qu’un seul des 4 précédents (1 nul, 2 défaites).



Rennes est l’équipe qui a marqué le plus de buts de la tête en Ligue 1 cette saison (17), Lille celle qui en a encaissé le moins (3, en compagnie de Monaco).