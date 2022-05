L1 (J38) : Tout savoir sur Angers - Montpellier

Angers aura vécu une fin de saison très compliquée mais a le mérite de s'être maintenu et disputera cette dernière rencontre sereinement. Pour Montpellier, c'est plus que laborieux depuis de longues semaines et il est grand temps de conclure cet exercice, qui va se terminer en seconde partie de tableau. Le club héraultais compte cinq points de plus que son adversaire.

Les stats à connaître (avec Opta)

Angers n’a perdu aucune de ses 5 dernières réceptions de Montpellier en Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls), s’inclinant pour la dernière fois le 20 février 2016 (2-3).



Montpellier n’a remporté aucun de ses 8 derniers matches en Ligue 1 (2 nuls, 6 défaites), sa pire série depuis décembre 2020-février 2021 (9). Défait lors de ses 2 dernières rencontres, le MHSC pourrait perdre 3 fois de suite dans l’élite pour la 1 re fois depuis janvier 2021 (3).



Montpellier a perdu ses 4 derniers déplacements en Ligue 1, plus longue série en cours. Le MHSC pourrait faire la passe de 5 sur une même saison dans l’élite pour la 1 re fois depuis novembre 2016-janvier 2017 (5).



Angers n’a gagné qu’un seul de ses 5 matches disputés lors de la 38 e journée d’une saison de Ligue 1 au 21 e siècle (1 nul, 3 défaites), c’était face à… Montpellier, en 2017 (2-0).



Seul Bordeaux (11 points) affiche un moins bon bilan comptable qu’Angers (13) et Montpellier (12) sur la phase retour en Ligue 1 cette saison.