Le Stade Rennais était encore dans la course à l’entame de cette ultime levée, mais n’avait plus son destin entre ses mains au moment de défier le LOSC. Les Bretons ont néanmoins réussi à s’offrir un point précieux qui leur permet de finir 4es du classement et donc de se qualifier pour la prochaine Ligue Europa. Un match nul arraché sur le fil (2-2) grâce à une tête de Guirassy.