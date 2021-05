Dijon ne pouvait pas quitter la Ligue 1 sans un dernier baroud d’honneur. En déplacement sur la pelouse d’une équipe de Saint-Etienne qui n’avait absolument plus rien à jouer, les protégés de David Linarès n’ont pas manqué l’occasion. Pourtant, d’entrée de jeu, les Verts se sont montrés offensifs… mais surtout imprécis. En effet, parfaitement servi par Wahbi Khazri, Adil Aouchiche a fait trembler les montants de la cage de Saturnin Allagbé. Ce dernier s’est ensuite interposé sur une frappe puissante de Denis Bouanga. Le gardien béninois a une nouvelle fois fait des miracles en sortant du cadre une nouvelle tentative d’Aouchiche. Le tout en l’espace de onze minutes. Une entame tout feu tout flamme des joueurs de Claude Puel qui n’a toutefois rien donné et, ayant laissé passer l’orage, les Dijonnais ont commencé à se découvrir. Sur un coup franc de Bersant Celina, Moussa Konaté a mis la tête mais Etienne Green a su intervenir pour capter le ballon.

Kamara soulage Dijon

Les occasions manquées en début de match, les Stéphanois les ont sans doute beaucoup regrettées à six minutes de la mi-temps. Sur la gauche de la surface, Aboubakar Kamara parvient à récupérer le ballon avant de se défaire du capitaine des Verts Mahdi Camara avant de place une frappe du pied droit hors de portée d’Etienne Green. Le milieu prêté par Fulham a profité de la dernière rencontre de la saison pour débloquer son compteur en Ligue 1. Enhardis par cette ouverture du score, les Dijonnais ont continué mais sans réussite jusqu’à la mi-temps. Vexés d’être menés à domicile par la lanterne rouge, les Verts ont repris leur marche en avant au retour sur leur pelouse. Mais le manque de réussite de Gabriel Silva qui centre trop haut pour Arnaud Nordin ou la présence d’Allagbé qui s’est interposé devant ce même Nordin sur un centre de Bouanga ont permis au DFCO de tenir le choc dans une deuxième mi-temps à sens unique.

Konaté a manqué le break

Mais, à trop pousser sans parvenir à concrétiser, Saint-Etienne s’est retrouvé dans la même situation que lors du premier acte. En effet, les joueurs de Dijon sont sortis de leur coquille pour frapper. Dans ce cas, c’est le jeune attaquant Jacques Siwe qui a poussé à la faute Gabriel Silva dans la surface. L’arbitre de la rencontre n’a pas hésité à siffler penalty pour le DFCO et Moussa Konaté. Dans son duel avec Etienne Green, l’attaquant dijonnais a privilégié la force à la finesse… ce qui ne lui a pas réussi. En effet, le ballon a violemment heurté la barre transversale du gardien stéphanois. L’ASSE a même terminé cette rencontre à dix avec la sortie sur blessure d’Aimen Moueffek une vingtaine de minutes après son entrée en jeu. Or, Claude Puel avait déjà épuisé ses changements. Adil Aouchiche a tout tenté pour égaliser mais sans aucune réussite. Pour la quatrième fois en 38 journées, Dijon sort vainqueur (0-1) et quitte ainsi l’élite avec la satisfaction d’avoir réussi sa sortie.