L1 (J38) : Angers termine sur une bonne note face à Montpellier

May 21, 2022 22:50 Grâce à Thomas Mangani et Mathias Pereira Lage, Angers clôture sa saison avec une victoire sur Montpellier (2-0) et une 14eme place à deux longueurs des Héraultais.