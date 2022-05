L1 (J37) : Tout savoir sur Montpellier - PSG

Montpellier termine très difficilement sa première saison sous les ordres d'Olivier Dall'Oglio. Le club héraultais ne gagne plus et s'enfonce au classement. Paris n'est pas flamboyant non plus, avec désormais trois nuls de rang en championnat. Le club de la capitale attend lui aussi la fin de l'exercice avec impatience.

Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier a perdu 7 de ses 8 derniers matches face à Paris en Ligue 1 (1 victoire), soit autant que lors des 23 premiers au 21e siècle (4 victoires, 12 nuls).



Montpellier n’a pris que 12 points en Ligue 1 en 2022 (3 victoires, 3 nuls, 11 défaites), seul Bordeaux (10) fait pire sur la période. D’ailleurs, aucune équipe n’a perdu plus souvent que le MHSC en L1 depuis le début de l’année civile (à égalité avec les Girondins).



Paris a échoué à remporter 12 rencontres de Ligue 1 cette saison (8 nuls, 4 défaites), dont les 3 dernières (3 nuls). Les Parisiens n'ont plus fait pire sur un même exercice de l’élite depuis 2014/15 (14).



Paris n’a remporté que 2 des 11 derniers matches de Ligue 1 qu’il a disputés en étant mathématiquement assuré d’être champion de France (6 nuls, 3 défaites), son dernier succès dans cette configuration remonte au 18 mai 2019 contre Dijon (4-0).



Montpellier n’a gagné aucun de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (3 nuls, 3 défaites), mais n’a plus connu une plus longue série du genre sur un même exercice depuis janvier-mars 2004 (7).