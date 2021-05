L1 (J37) : Monaco assure contre Rennes et entrevoit la Ligue des Champions

L’AS Monaco peut continuer à croire à la Ligue des Champions ! Grâce à leur succès de ce dimanche soir face au Stade Rennais (2-1) dans le cadre de la 37eme journée de Ligue 1, les coéquipiers d’Aurélien Tchouaméni consolident leur 3eme place. Les buts monégasques ont été inscrits par Wissam Ben Yedder (16eme) et Aleksandr Golovin (29eme). Benjamin Bourigeaud a réduit l’écart pour les Rouge-et-Noir en seconde période (68eme).

Domination technique monégasque sans partage en première période



Les hommes de Niko Kovac étaient bien au-dessus techniquement et tactiquement ce dimanche soir, et l’ont fait savoir très rapidement. Sur la première réelle occasion des joueurs de la Principauté, Aleksandr Golovin parvenait à isoler Wissam Ben Yedder dans la profondeur d’une passe limpide et précise à ras de terre. Le capitaine de l’AS Monaco, plus rapide que Damien Da Silva, parvenait à contrôler et à lober Alfred Gomis d’un astucieux piqué du gauche (1-0, 16eme). Une finition clinique, signature de l’ancien attaquant du Séville FC, qui pouvait marquer là son 20eme but de la saison en 36 rencontres. Les Monégasques ne vont pas faire de quartier et étouffer rapidement leurs adversaires, puisque juste avant la demi-heure, Aleksandr Golovin déclenchait un puissant tir du droit à l’entrée de la surface. Une tentative déviée par… Damien da Silva du pied droit, qui prenait l’infortuné Alfred Gomis à contre-pied (2-0, 29eme minute). Les hommes de Bruno Génésio restaient inoffensifs et brouillons lors du premier acte, malgré des tentatives de Jérémy Doku (33eme) et Eduardo Camavinga (44eme).

Camavinga et les Rouge et Noir n’avaient pas le niveau ce dimanche



Malgré l’entrée en jeu de Serhou Guirassy dès le retour des vestiaires, à la place d’un Eduardo Camavinga décidément en difficulté en 2021, le jeu des coéquipiers de Flavien Tait n’en sera pas forcément plus fluide. Faitout Maouassa tentait notamment sa chance d’une jolie demi-volée quelques mètres à côté des buts de Benjamin Lecomte (57eme), mais c’est Benjamin Bourigeaud qui réduira l’écart d’un coup de tête, sur un centre de l’entrant Romain del Castillo (2-1, 69eme minute). Guirassy, sur un centre d’Adrien Truffert, tentera sa chance de la tête lui aussi (72eme), mais ce sera trop maigre pour espérer ramener un point du Stade Louis-II. Pire, les Rennais vont perdre leur capitaine Damien da Silva pour la dernière journée, à la suite d’une semelle très maladroite sur la cheville gauche de Fodé Ballo-Touré (carton rouge direct, 85eme). Le score ne bougera pas : les Bretons restent 7emes du classement (55 points), avant d’accueillir le Nîmes Olympique, officiellement relégué suite à sa défaite face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche au Roazhon Park pour la 38eme journée, dans une semaine. Les coéquipiers de Steven Nzonzi ne peuvent plus viser que la 6eme place lensoise et l'Europa Conference League, car l’OM (5eme, 59 points) compte quatre points d’avance suite à son match nul contre Angers, à l'Orange Vélodrome (2-2). Dimanche prochain, l’AS Monaco ira… affronter les Sang et Or lensois au Stade Bollaert-Delelis, pour tenter d’assurer sa 3eme place (77 points, avec toujours un seul petit point d’avance sur les Gones).