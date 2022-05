L1 (J37) : Messi et le PSG corrigent Montpellier

Messi et Mbappé punissent Montpellier

Le natif de Bondy a réalisé une passe en profondeur de l'extérieur du pied pour celui de Rosario. Ce dernier a éliminé dans la surface de réparation de Montpellier le gardien Dimitry Bertaud pour conclure dans le but vide afin de signer son doublé (0-2, 20eme minute). La démonstration parisienne s'est poursuivie à la demi-heure de jeu avec le but de Angel Di Maria (0-3, 30eme minute). Au retour des vestiaires, les Héraultais ont été plus solides défensivement mais ont cédé une nouvelle fois.

Intenable, Kylian Mbappé a été accroché dans la surface de réparation par Arnaud Souquet. L'arbitre de la rencontre a désigné le point de penalty. L'international français s'est fait justice lui-même en transformant le penalty (0-4, 60eme minute). Par la suite, les locaux ont tenté de réduire le score mais ont manqué de précision dans le dernier geste. Les Héraultais terminent donc leur saison à domicile sur une mauvaise note alors que les Parisiens concluent sur un festival leur dernier déplacement de la saison.

Montpellier recevait le PSG pour sa dernière à domicile dans cette saison 2021/2022 de Ligue 1 avec comme objectif de renouer avec le succès en championnat. La dernière victoire remonte à mars 2022 à Bordeaux (0-2). Paris avait comme ambition de retrouver la victoire en Ligue 1. Les Parisiens restaient sur trois matchs nuls consécutifs. L'une des deux formations parviendra à atteindre son but à l'issue de la rencontre. Les visiteurs ont frappé d'entrée dans ce match en ouvrant le score par Lionel Messi (0-1, 6eme minute) sur une offrande de Kylian Mbappé dans la surface de réparation des Héraultais. Après le quart d'heure de jeu, les Parisiens ont ajouté une nouvelle réalisation. Les deux mêmes joueurs du premier but sont à nouveau illustrés pour le deuxième.