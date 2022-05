L1 (J37) : Lille fait rechuter Nice

Nice rêvait encore de Ligue des champions avant cette avant-dernière journée de Ligue 1. Le club azuréen pourrait finalement ne pas se qualifier pour une seule des trois coupes d'Europe samedi prochain. Pour que ce contexte difficile voit le jour, il a fallu un scénario pour le moins cruel samedi soir. A la pause de son match face aux Dogues, l'OGC Nice menait 1-0, tout comme Brest à Monaco (1-2), et les Aiglons étaient donc troisième de l'élite. Et puis, en une période, tout a basculé.



Après ce premier acte qui avait vu la troupe de Galtier très largement dominer la rencontre, ouvrir le score par Kluivert sur une belle action collective (1-0, 31e) et échouer plusieurs fois sur un Jardim excellent dans son but, le retour des vestiaires a fait très mal aux Azuréens. En à peine un quart d'heure, David s'est offert un doublé pour renverser la rencontre, en profitant d'abord d'un bon service de Weah (1-1, 52e) puis en reprenant à bout portant une frappe de Celik détournée par Jardim (1-2, 61e).

Nice va supporter... Lille

Pendant ce temps, Monaco avait déjà renversé Brest chez lui (3-2 à la 54e) et Nice comptait alors cinq points de retard sur l'ASM (2e) et autant sur Marseille (3e). Cet écart de points restera le même jusqu'à la fin de la partie. Moins inspirés qu'en première période, les partenaires d'Andy Delort n'ont pas su égaliser et ils ont même terminé la rencontre avec un troisième but pris en contre et conclu par Weah (1-3, 90e+4).

Troisième à la pause, l'OGCN est finalement sixième ce samedi soir et compte désormais deux longueurs de retard sur Rennes (4e), qui défiera un certain Losc samedi prochain lors de l'ultime journée, pendant que Nice ira à Reims. Strasbourg, qui est passé cinquième à la différence de buts, se rendra à Marseille (3e) lors d'une ultime journée passionnante. Une conclusion qui pourrait s'avérer terrible pour les Azuréens.