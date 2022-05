L1 (J36) : Tout savoir sur Metz - Lyon

Avec six points de retard sur la place de barragiste, Metz est presque condamné dans la course au maintien. L'OL, de son côté, compte 5 points de retard sur la cinquième place et il lui sera difficile d'accrocher une place européenne en fin de saison. Mais le club rhodanien cherche enfin à décrocher une troisième victoire de rang en championnat.

Les stats à connaître (avec Opta)

Metz n’a perdu aucun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 contre Lyon (1 victoire, 1 nul), après s’être incliné lors de 16 des 18 rencontres précédentes (1 victoire, 1 nul). Néanmoins, les Grenats se sont inclinés à 16 reprises contre l’OL au 21e siècle en Ligue 1, leur plus haut total contre une même équipe sur la période (avec Paris et Monaco).



S’il fait un moins bon résultat que St Etienne (qui joue mercredi), Metz descendra en Ligue 2 pour la 10e fois, égalant le record de Strasbourg comme club le plus souvent relégué de l’histoire de la Ligue 1.



Lyon a gagné ses 2 derniers matches de Ligue 1 par 3+ buts d’écart (5-2 v Montpellier et 3-0 v Marseille) et a l’occasion de le faire lors de 3 matches de suite pour la 4e fois de son histoire après décembre 2014- janvier 2015, février 2016 et avril 2018 (3 à chaque fois).



Vainqueur 3-0 à Marseille le week-end dernier, Lyon peut remporter 2 déplacements de suite pour la 1re fois de la saison en Ligue 1.



Lucas Paqueta (Lyon) est à l’origine de 33 séquences dans le jeu aboutissant à un tir en Ligue 1 cette saison, aucun joueur ne fait mieux (à égalité avec le Lensois Cheick Doucouré).