L1 (J36) : Monaco signe une 8eme victoire de suite à Lille et passe provisoirement dauphin

Au rythme où vont les choses, il sera difficile d'arrêter l'armada monégasque avant la ligne d'arrivée. Lancé comme un TGV dans ce sprint final, le club de la Principauté a poursuivi sa belle série en s'imposant sur la pelouse d'un ex-champion à côté de ses pompes. Et cette victoire permet à Monaco de doubler l'Olympique de Marseille d'une courte tête, au moins provisoirement, histoire de mettre la pression sur son concurrent et sur tous les autres.

Tchouaméni, épatant buteur !

Que l'on ne s'y trompe pas, cette victoire n'a pas été si facile à dessiner pour les Monégasques. Dans le Nord, les hommes de Philippe Clement se sont montrés davantage réalistes que brillants. Surtout, ils ont pu compter sur l'un de leurs maillons forts pour les tirer d'affaire : on attendait Wissam Ben Yedder, on a eu Aurélien Tchouaméni. L'international français, dont la cote n'en finit plus de grimper, a été le grand artisan de ce résultat probant en signant un doublé. Toujours aussi actif à la récupération du ballon, juste dans son utilisation, l'infatigable milieu s'est donc mué en buteur inhabituel.



Après une première alerte sur un coup de tête dangereux (25eme), Tchouaméni a débloqué la situation juste avant la mi-temps d'un tir parfaitement ajusté après un bon décalage de Ben Yedder (0-1, 42eme). Surtout, en seconde période, la pépite monégasque a remis cela d'un nouveau missile puissant et précis (1-2, 75eme). Un but qui a scellé le résultat, après que le LOSC ait égalisé juste avant sur une frappe enroulée d'Angel Gomes (1-1, 69eme). Avant et après cela, les hommes de Jocelyn Gourvennec n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Tout juste a-t-on pu relever deux situations chaudes mal exploitées par Weah (12em0e) et Bamba (50eem). Trop peu pour faire dérailler la machine monégasque.







Monaco s'installe donc derrière le PSG et envoie un message fort à toutes les équipes de haut de tableau. Des altitudes que le LOSC, 10eme, ne fréquente plus depuis longtemps.