L1 (J35) : Tout savoir sur Bordeaux - Nice

Bordeaux est au bord de la rupture dans la course au maintien. Les Girondins ont perdu deux de leurs trois derniers matches et comptent quatre points de retard sur la place de barragiste. Nice, de son côté, a remporté deux de ses trois derniers matches et s'accroche dans la course à l'Europe, voire au podium.

Les stats à connaître (avec Opta)

Bordeaux n’a gagné qu’un seul de ses 14 derniers matches contre Nice en Ligue 1 (6 nuls, 7 défaites), c’était le 17 janvier 2021 (3-0).



Bordeaux n’a remporté aucun de ses 10 derniers matches à domicile contre Nice en Ligue 1 (7 nuls, 3 défaites), plus longue disette de son histoire contre un même adversaire sur ses terres dans l’élite. Sa dernière réception victorieuse des Aiglons remonte au 30 janvier 2011.



Nice affiche 57 points après 34 matches de Ligue 1 2021/22. Il n’y a qu’en 2016/17 (74) que les Aiglons ont compté davantage de points à ce stade de la saison depuis leur retour dans l’élite il y a 20 ans, décrochant alors leur seul podium sur la période (3e ).



Nice n’a remporté aucun de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), après avoir gagné 5 des 6 précédents (1 nul). C’est sa plus longue disette hors de ses bases dans l’élite depuis septembre 2019-février 2020 (9).



Bordeaux a encaissé 84 buts en Ligue 1 cette saison, c’est d’ores et déjà le plus haut total pour une équipe sur un même exercice ces 40 dernières années. C’est également le plus grand nombre de buts encaissés après 34 matches d’une saison dans l’élite depuis le Red Star en 1965/66 (87).