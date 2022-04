L1 (J35) : Rennes assure contre Saint-Etienne grâce à Majer

Le favori n’a pas flanché. Opposé ce samedi au barragiste stéphanois du côté du Roazhon Park, le Stade Rennais l’a assez facilement emporté (2-0, 35e journée) et en profite à la fois pour renforcer sa troisième place au classement de Ligue 1, tout en gardant le secret espoir de doubler l’Olympique de Marseille (2e) d’ici la fin de la saison. Pour les Verts, la lutte pour le maintien se poursuit. Après avoir concédé deux défaites de rang, Rennes avait réagi une première fois en écrasant Lorient lors de la dernière journée (5-0). Ce samedi, les hommes de Bruno Genesio ont confirmé leur bonne forme en enchaînant un second succès consécutif sans prendre le moindre but. Très large dominateurs dès le premier acte (79% de possession), les locaux ont toutefois pris leur temps pour ouvrir la marque juste avant la pause, par l’intermédiaire de Majer (1-0, 41e).

Copie conforme en deuxième période

De retour des vestiaires, rien n’a changé dans la physionomie d’une rencontre toujours à sens unique. Même si Saint-Étienne a pu compter sur des latéraux plus offensifs en deuxième période, cela n’aura pas suffit. L’absence des Khazri, Boudebouz et autres Hamouma n’y aura pas été pour rien. Et le scénario du premier acte s’est renouvelé avec à nouveau un but en fin de période, là encore inscrit par Majer (2-0, 84e). Dix-neuvième succès de la saison pour le Stade Rennais dans un stade en liesse pour célébrer ses protégés. En attendant le choc des Olympiques entre Marseille et Lyon ce dimanche au Vélodrome (21h), les Rouge et Noir reviennent à trois points de la deuxième place. Alors qu’il lui reste trois matchs pour se sauver, l’ASSE demeure dix-huitième, à deux longueurs de Clermont (17e).