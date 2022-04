L1 (J35) : Lens arrache le nul contre Nantes

April 30, 2022 18:50 Bien que rapidement réduit à 10 et mené 2-0, Lens a réussi à faire match nul contre Nantes ce samedi après-midi (2-2), lors de la 35eme journée de Ligue 1. Pour autant, les Sang et Or marquent le pas dans la course à l'Europe.