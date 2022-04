L1 (J34) : Rennes écrase Lorient et monte sur le podium

Grâce à des buts de Bourigeaud, Terrier, Traoré, Tait et Laborde, Rennes s’est imposé sans forcer face à Lorient (5-0). Une « manita » dans un derby qui a confirmé la force collective des Rennais face à des Lorientais qui avaient débuté le match avec plein d’envie mais manquaient cruellement d’armes pour rivaliser par la suite. En s’adjugeant ce derby breton, les Rennais restent plus que jamais en course pour la troisième place de L1.

Deux buts en deux minutes

Rennes comptait sur ce derby breton face à Lorient pour se relancer dans la course au podium. En effet, les Rennais restaient sur deux défaites consécutives en championnat permettant à l’AS Monaco de revenir au coude à coude dans la conquête de la troisième place. Face aux hommes de Bruno Génésio, les Lorientais venaient eux aussi avec l’intention de grappiller au moins un point pour s’assurer une fin de saison plus sereine alors que la zone rouge est toujours à portée de fusil (3 pts) malgré une bonne victoire contre Metz (1-0). On pouvait donc espérer voir du spectacle entre deux formations joueuses. Dès le coup d’envoi, les Merlus ont tenté de prendre les choses en main en faisant bien tourner le ballon pour éviter de subir la force collective rennaise. Une tactique qui n’a pas fonctionné longtemps face à la machine rennaise qui a fait la différence en deux minutes pour plomber le moral lorientais. C’est d’abord Benjamin Bourigeaud qui ouvrait le score sur une action d'école. Tout partait d’un bon dédoublement entre Traoré et Terrier sur le côté droit. Le centre de Terrier est dévié par Dreyer sur son poteau mais le ballon revenait sur Bourigeaud qui allumait fort sous la barre (1-0, 16eme). A peine le temps de célébrer et Martin Terrier doublait la mise en enchainant parfaitement contrôle et plat du pied dans la surface (18eme, 2-0). Deux buts en deux minutes qui ont permis à Rennes de gérer tranquillement le match en monopolisant le ballon jusqu’à la pause.

Carton rouge pour Aguerd

La fin de première période semblait plus équilibrée ce qui pouvait laisser espérer aux Lorientais un second acte plus tranchant. Malheureusement pour eux, dès l’entame de celui-ci, une tête d’Hamari Traoré à la réception d’un centre de Benjamin Bourigeaud douchait tous leurs espoirs (3-0, 46eme). Les Rennais filaient alors tranquillement vers une victoire facile. Un semblant de suspense revenait avec l’expulsion de Nayef Aguerd coupable d’une faute en tant que denier défenseur sur Arnaud Laurienté, parfaitement lancé dans la profondeur par Enzo Le Fée (58eme). Une supériorité numérique dont les Lorientais n’ont jamais réussi à profiter par manque d’imagination et de solutions dans un bloc rennais bien en place. Au contraire, les Rennais parvenaient à corser encore l’addition par Flavien Tait d’une frappe flottante plein axe (4-0, 78eme). Rennes pouvait alors se contenter de rester en bloc pour éviter de prendre un but et assurer une victoire précieuse dans la course au podium. Pas suffisant pour Gaétan Laborde qui clôturait le festival rennais en contrôlant de la semelle un centre d’Assignon avant de marquer de près (5-0, 90eme+2). De quoi aborder sereinement la dernière ligne droite à commencer par la réception de St Etienne le weekend prochain. Pour Lorient il faudra prendre des points lors de la réception de Reims pour éviter de se faire peur.