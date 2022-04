L1 (J33) : Tout savoir sur Angers - PSG

Angers, qui reste sur trois matches sans victoire dont deux nuls consécutifs, ne doit pas s'endormir, son maintien étant loin d'être assuré. De son côté, le PSG a une première occasion d'officialiser son titre de champion de France, mais tout ne dépendra pas que de lui ce mercredi. Le club francilien a remporté ses trois derniers matches.



Les stats à connaître (avec Opta)

Angers a perdu ses 11 derniers matches de Ligue 1 contre Paris. Dans l’histoire du championnat de France, seuls Nantes contre… le PSG (14 entre avril 2007 et décembre 2018) et Strasbourg contre Lyon (13 entre novembre 2000 et août 2017) ont connu une plus longue série de revers face à un même adversaire.



Seul Metz (8) a empoché moins de points qu’Angers (9 – 2 victoires, 3 nuls, 8 défaites) en Ligue 1 en 2022. Les Scoïstes avaient pourtant terminé la 1re partie de saison 2021/22 à la 11e place avec 25 points.



Si Paris fait un meilleur résultat que Marseille, il sera sacré champion de France pour la 10e fois après 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020. Il égalerait alors St Étienne comme club le plus titré de l’histoire du championnat, devant l’OM (9).



Paris a marqué 18 points de moins à l’extérieur (28) qu’à domicile (46) en Ligue 1 cette saison, différentiel le plus important. En 2022, le PSG n’affiche que le 10e meilleur bilan de L1 à l’extérieur (7 points – 2 victoires, 1 nul, 3 défaites).



Paris est l’équipe qui a inscrit le plus de buts depuis l’extérieur de la surface (10) en Ligue 1 cette saison tandis qu’Angers est celle qui en a encaissé le plus (9).