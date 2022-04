L1 (J33) : Lens peut toujours rêver de l'Europe après sa victoire sur Montpellier

Après deux victoires consécutives face à Nice (3-0) puis dans le derby le week-end dernier face à Lille (2-1), les Lensois retrouvaient leurs spectateurs, ce mercredi à l’occasion de la 33eme journée de Ligue 1. Face à une équipe de Montpellier qui conservait un infime espoir de qualification pour l’Europe en fin de saison, l’occasion était belle pour les joueurs de Franck Haise de pouvoir enchaîner un nouveau succès. Si le début de match était plutôt équilibré, les Artésiens ont pris le contrôle de cet affrontement à partir de la demi-heure de jeu. La première mèche fut allumée par Fofana à la 34eme minute de jeu par Fofana mais le but du capitaine lensois a été refusé pour une position de hors-jeu. Avant ce refus, Clauss avait trouvé le poteau droit d’Omlin. Dans la foulée de cette action, les Lensois ont continué à attaquer. A dix minutes du terme de la première période, David Costa, lancé dans un festival solitaire, est entré dans la surface montpelliéraine, a dribblé deux Héraultais puis trompé Omlin d’une frappe du droit (1-0, 36e).

Lens a géré en seconde période

Lors du second acte, les Artésiens ont dominé leur sujet. Montpellier a eu quelques opportunités notamment grâce à Savanier mais c’est bien Lens qui a eu le dernier mot dans cette partie. Entrés en jeu quelques minutes auparavant, Frankowski et Ganago ont libéré tout un peuple. Sur le côté droit, le premier a centré pour le second qui, de la tête, a pu tranquillement tromper Omlin, ne pouvant que constater les dégâts (2-0, 75eme). Un but permettant aux Lensois de se mettre à l'abri à quinze minutes du terme de cette partie. Grâce à cette troisième victoire de suite, Lens s’accroche pour une éventuelle qualification en Europe la saison prochaine. Les Sang et Or sont septièmes à seulement trois unités de la troisième place détenue par le Stade Rennais, battu à Strasbourg (2-1). De son côté, Montpellier est onzième et va vivre une fin de saison en roue libre.