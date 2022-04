L1 (J32) : Tout savoir sur Rennes - Monaco

Rennes va toujours aussi bien en Ligue 1, où le club breton ne perd plus et a retrouvé le chemin du succès lors de la dernière journée. Les hommes de Bruno Genesio veulent conforter leur place sur le podium en battant des Monégasques qui reviennent bien avec trois succès de rang. L'ASM est 6e avec 6 longueurs de retard sur son adversaire du soir.

Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco est la seule équipe actuelle de Ligue 1 contre laquelle Rennes affiche plus de 50% de défaites dans l’élite (54.4% - 49/90). Le SRFC n’a remporté qu’une seule de ses 5 dernières réceptions de l’ASM en L1 (3 nuls, 1 défaite), après avoir remporté 4 des 5 précédentes (1 défaite).



Rennes a remporté 6 de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (1 nul) marquant 24 buts sur la période (3.4 par match). Le SRFC est la meilleure équipe de L1 sur les 7 dernières journées avec 19 points, 6 de plus que toute autre formation.



Rennes a remporté 10 de ses 12 derniers matches de Ligue 1 à domicile (2 défaites), gardant sa cage inviolée lors de 7 de ces rencontres et marquant 37 buts lors de cette série.



Rennes n’a été mené au score que 359 minutes en Ligue 1 cette saison, plus de 100 minutes de moins que toute autre équipe (Marseille 466).



Caio Henrique est impliqué dans un but lors de chacun des 2 derniers matches de Monaco en Ligue 1 (buteur v Troyes, passeur v Metz), après ne pas avoir été décisif lors de ses 6 précédents matches. Il n’a jamais été décisif lors de 3 rencontres de suite dans l’élite.