L1 (J32) : Tout savoir sur PSG - OM

Le PSG reste sur deux gros cartons offensifs et a l'occasion, dimanche soir, de s'assurer ou presque un dixième titre de champion de France face à son ennemi juré. Mais l'OM, solide 2e et qualifié pour le dernier carré de la Ligue Europa Conférence, ne sera pas une proie facile au Parc des Princes. Le club phocéen vise une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions.

Les stats à connaître (avec Opta)

Paris et Marseille vont s’affronter pour la 85e fois en Ligue 1 pour un bilan parfaitement équilibré de 32 victoires partout (20 nuls). Néanmoins, le PSG n’a perdu qu’un seul de ses 19 derniers matches contre l’OM dans l’élite (14 victoires, 4 nuls), l’OM échouant à marquer lors de 5 des 7 plus récents.



Marseille a remporté ses 4 derniers matches de Ligue 1, meilleure série en cours et sa meilleure depuis octobre-décembre 2020 (6).



Paris est invaincu lors de ses 18 derniers matches à domicile en Ligue 1 (17 victoires, 1 nul), marquant 48 buts. Il s’agit de la meilleure série en cours. De même, les Parisiens ont remporté leurs 7 dernières réceptions dans l’élite, là aussi meilleure série en cours.



Marseille a glané 33 points à l’extérieur en Ligue 1 cette saison, 5 de plus que toute autre équipe et 7 de plus que son total à domicile (26), différentiel le plus élevé dans l’élite. Il s’agit du meilleur total de l’histoire de l’OM après 15 déplacements dans une saison de L1.



Le portier de Marseille Pau Lopez est le gardien des 5 grands championnats européens qui touche le plus de ballons en dehors de sa surface par match en moyenne (20.3).