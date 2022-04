L1 (J32) : Tout savoir sur Nantes - Angers

Nantes a retrouvé le chemin du succès lors de la dernière journée après deux revers d'affilée. Le FCN a encore un petit espoir d'accrocher une Coupe d'Europe et devra pour cela battre des Angevins qui ont rechuté le week-end dernier, et pour qui le maintien n'est pas encore assuré. Treize points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nantes compte 62% de victoires en Ligue 1 face à Angers (28/45), son meilleur pourcentage contre un pensionnaire actuel de l’élite affronté plus de 2 fois. Il s’agit également du plus haut taux de défaites d’Angers contre un adversaire rencontré plusieurs fois en L1.



Nantes a perdu 3 de ses 6 derniers derbies contre Angers en Ligue 1 (2 victoires, 1 nul), c’est autant que lors des 39 premiers (26 victoires, 10 nuls).



Nantes va disputer à l’occasion de ce derby son 2000e match de Ligue 1 et devenir la 13e équipe à atteindre ce cap dans l’élite. Les Canaris affichent un bilan de 848 victoires, 556 nuls et 595 défaites, 2772 buts pour et 2161 buts contre dans l’élite. Il s’agira par la même occasion du 1000e match à domicile du FCN dans l’élite.



Angers reste sur 4 défaites à l’extérieur en Ligue 1, sa plus longue série depuis novembre 2016-février 2017 (5) et la plus longue série en cours.



Nantes affiche 35.3% de buts encaissés en 1re période en Ligue 1 cette saison, moins que toute autre équipe. Seul Rennes (11) affiche une meilleure défense que Nantes (12) dans le 1er acte en L1 2021/22.