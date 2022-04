L1 (J32) : Tout savoir sur Lille - Lens

Lille continue d'avancer lentement en Ligue 1, avec deux nuls de suite malgré sa belle série d'invincibilité. Lens a de son côté retrouvé le chemin de la victoire la semaine dernière et talonne son adversaire du soir, avec un petit point de retard au classement. L'Europe est encore accessible pour ces deux grands rivaux.

Les stats à connaître (avec Opta)

Le bilan de Lille face à Lens en Ligue 1 est à l’avantage des Dogues (35 victoires, 31 nuls, 27 défaites). Lille n’a d’ailleurs perdu qu’un seul de ses 13 derniers matches de L1 contre Lens (9 victoires, 3 nuls), mais c’était le dernier en date (0-1 en septembre dernier).



Lens n’a pas encaissé plus d’un but lors de ses 7 derniers matches de Ligue 1 (5x1, 2x0), sa meilleure série du genre depuis avril-mai 2010 (7 également).



3 des 4 derniers matches de Lille à domicile cette saison se sont soldés sur le score de 0-0, l’exception étant une victoire 4-0 contre Clermont le 6 mars dernier. Seul le Genoa (5) a fait plus de matches nuls 0-0 à domicile que Lille (4) dans les 5 grands championnats européens cette saison.



Lens a échoué à marquer à 3 reprises en 5 déplacements en 2022 en Ligue 1, c’est d’ores et déjà autant qu’en 21 matches en 2021.



Lille a récolté 79 cartons en Ligue 1 cette saison (75 jaunes, 4 rouges), aucune équipe ne fait plus. Lens est de son côté l’équipe qui a subi le moins de fautes dans l’élite en 2021/22 (280).