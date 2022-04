L1 (J32) : Rennes perd gros contre Monaco

Cette fois-ci, c'est une certitude : Monaco est bien de retour. Il fallait avoir de la cohérence, une grosse force collective et une bonne dose de talent pour aller gagner sur la pelouse de cette équipe de Rennes qui avait martyrisé Paris ou Lyon. Ce sont les ingrédients que les Monégasques ont utilisé ce vendredi soir, attestant ainsi qu'il faudra bien compter sur eux pour ce sprint final.

Le plan parfait de Monaco

Tout avait pourtant bien commencé pour les Rennais. Dès la troisième minute de jeu, le club breton a débloqué la situation sur une tête puissante de Tait (1-0, 3e). Il était alors envisageable d'imaginer une nouvelle démonstration des Rouge et Noir, comme ils en ont pris l'habitude, mais l'AS Monaco en a décidé autrement. Après une alerte de Volland (9e), le club de la Principauté a refait surface sur une jolie frappe de Vanderson (1-1, 12e). Les deux équipes se sont neutralisées jusqu'à la pause.

Terrier comme Ben Yedder

Mais au retour des vestiaires, c'est bien l'AS Monaco qui a mis le pied sur l'accélérateur. Mis sur orbite par son compère Volland, l'inévitable Wissam Ben Yedder a réalisé un enchaînement parfait pour donner l'avantage à son équipe (1-2, 57e). Rennes aurait pu égaliser par Guirassy (71e), mais ce sont bien les Monégasques qui ont eu le dernier mot, scellant leur succès avec un troisième but inscrit du gauche par Boadu (1-3, 77e). Un penalty tardif transformé par Terrier, auteur, comme Ben Yedder, de son 19e but de la saison, n'a rien changé (2-3, 90e+3). Monaco fait un bond à la quatrième place, juste derrière son hôte du soir. Le sprint final sera palpitant.